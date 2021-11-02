Фильм "Портье: Мальчик на побегушках" лидирует в казахстанском прокате

Сюжет фильма повествует о молодом сценаристе.

За первую неделю проката продюсерский проект Тимура Бактыбаева окупил вложенные средства, а сборы на 1 ноября составляют уже 127 млн тенге, согласно данным компании "Меломан Entertainment".

Из них 62 962 500 тенге, что составляет 50%, принесли кинотеатры Kinopark и Kinoplexx.

По словам создателей фильма, успех картины обусловлен многими факторами, в их числе и рекламная кампания.

Мы заранее начали готовиться к выходу в прокат, до сих пор проводим различные активности, привлекаем наших артистов. Так как уже знаем, что без маркетинговой поддержки даже самый хороший фильм не сможет пробиться к своему зрителю. И бокс-офис "Портье" вновь подтвердил это, – отметил Тимур Бактыбаев.

Сюжет фильма повествует о молодом сценаристе, который устраивается на работу в отель, чтобы написать новую историю. Здесь он знакомится с необычными постояльцами и сталкивается с приключениями, которые приведут его к неожиданному финалу.

"Портье: Мальчик на побегушках" – это третий продюсерский проект Тимура Бактыбаева. Главные роли в картине сыграли Даурен Сергазин, Жан Байжанбаев, Куат Хамитов и Айжан Байзакова.

Режиссером выступил Олжас Ибраев.

Фильм все еще можно посмотреть на экранах казахстанских кинотеатров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!