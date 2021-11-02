"Рука Бога" – 15-летний футболист повторил гол Марадоны

Самый знаменитый футбольный гол в истории повторил игрок "Наполи".

Великий трюк легендарного Марадоны "Рука Бога" был повторен на матче юниорских футбольных команд "Наполи" и "Ромы" (U16), сообщает Zakon.kz.

Искусный прием совершил игрок "Наполи" Джандиего Пинцоло, когда команда 15-летнего футболиста уступала соперничающей команде – 0:1. Джандиего ловко использовал момент и сравнял счет после углового, комментатор матча и игроки "Ромы" сразу обратили внимание, что была игра рукой. Но арбитр встречи этого не заметил, и более того, предъявил футболистам "Ромы" желтые карточки за возмущение.

Трюк "Рука Бога" появился после гола великого аргентинского футболиста Марадоны на Чемпионате мира 1986 года, который был сделан в ворота англичан.

Куандык Шынасилов

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