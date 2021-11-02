Затратный отопительный сезон: уголь подорожал в Казахстане

Рост цен в секторе наблюдается второй год подряд.

В Казахстане уголь подорожал на 5% за год, сообщает Zakon.kz.

При этом объемы добычи каменного угля выросли.

Объем добытого каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, за январь – сентябрь текущего года составил 82,1 млн т – на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Более половины добычи традиционно пришлось на Павлодарскую область (47,9 млн т), еще треть – на Карагандинскую область (27,7 млн т). Значимый объем угля добыли также в Восточно-Казахстанской области (6 млн т), – говорится в исследовании Energyprom.kz.

Из всего объема добытого угля непосредственно на каменный уголь пришлось 76,1 млн тонн – на 2% больше по сравнению с январем – сентябрем прошлого года.

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Цены на каменный уголь по итогам сентября 2021 года выросли в среднем по РК на 5,1% за год. Рост цен в секторе наблюдается второй год подряд.

Удорожание отмечено в 14 из 17 регионов РК, самое заметное – в Восточно-Казахстанской области (на 10,8% за год), следом идут Жамбылская и Туркестанская области (на 8,6%). Единственный регион, где цены на каменный уголь снизились – Западно-Казахстанская область (на 1%), – уточнили аналитики.

Среди крупных городов и мегаполисов в сентябре дороже всего каменный уголь стоил в Уральске: 19,3 тыс. тг за тонну. Пришлось раскошелиться также жителям Тараза (15,6 тыс. тг) и Туркестана (15,3 тыс. тг за тонну).

Дешевле всего уголь можно было приобрести в Семее (9,8 тыс. тг), Караганде (10,8 тыс. тг) и Усть-Каменогорске (10,9 тыс. тг за тонну).

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