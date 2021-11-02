В Казахстане создадут комиссии по формированию реестра субъектов соцпредпринимательства

Состав комиссии формируется из числа представителей некоммерческих организаций и государственных органов.

Постановлением правительства РК от 29 октября 2021 года утверждены Правила формирования специальной комиссии и Положения о специальной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Специальная комиссия – консультативно-совещательный орган при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения и столицы, образуемый из числа представителей государственных органов, НПП, общественных объединений и профсоюзов в целях рассмотрения вопросов, касающихся включения ИП и юридических лиц (за исключением субъектов крупного предпринимательства) в реестр субъектов социального предпринимательства.

Указывается, что состав комиссии формируется из числа представителей некоммерческих организаций и государственных органов. При этом количество представителей от государственных органов должно быть не менее четырех человек и не должно превышать количества представителей от некоммерческих организаций.

В целях формирования комиссии ежегодно до 1 декабря местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы направляется запрос в государственные органы, Национальную палату предпринимателей, общественные объединения и профессиональные союзы на территории соответствующей административно-территориальной единицы для предоставления кандидатуры по рассмотрению вопросов включения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в реестр, – говорится в документе.

Не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса государственные органы, Национальная палата предпринимателей, общественные объединения и профессиональные союзы предоставляют кандидатуру посредством официальной корреспонденции.

Состав комиссии утверждается решением акима соответствующего местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы не позднее 31 декабря.

Комиссия для достижения возложенной на нее задачи:

рассматривает заявки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

взаимодействует с государственными органами и иными организациями;

вырабатывает рекомендации и предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию.

Заседания комиссии проводятся один раз в квартал.

Реестр субъектов социального предпринимательства – электронная база данных, содержащая сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, являющихся субъектами социального предпринимательства, включающая:

наименование индивидуального предпринимателя либо наименование и дату регистрации юридического лица; идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер либо бизнес-идентификационный номер); юридический адрес (место нахождения); дату внесения в реестр; категорию субъекта социального предпринимательства.

Постановление вводится в действие с 11 ноября 2021 года.

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