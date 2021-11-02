Тонущий в колодце леопард попал на видео 

Из-за глубины колодца животное не могло выбраться из воды самостоятельно.

В Индии леопарда спасли из колодца, сообщает Zakon.kz.

Животное заметил фермер. Он вызвал спасателей.

По информации РИА Новости, они опустили большую клетку, чтобы животное могло залезть в нее. Сначала леопард недоверчиво смотрел на людей и даже рычал, однако затем забрался в специальную клетку, и спасатели смогли вытащить его с помощью тросов.

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