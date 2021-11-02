Как выросли цены в Казахстане

Больше всего подорожало дизельное топливо – на 16,6%.

По данным Бюро национальной статистики, за месяц – с сентября по октябрь 2021 года – цены на продовольственные товары повысились на 0,7%, непродовольственные – на 1%, платные услуги – на 0,5%, сообщает Zakon.kz.

Так, повышение цен отмечено на яйца – на 7,2%, овощи свежие – на 5,5%, сахар-песок, мясо птицы – по 1,4%, картофель – на 1,2%, хлеб – на 0,7%, молоко пастеризованное – на 0,6%, кефир, свинину, крупу гречневую – по 0,5%, колбасные, макаронные изделия, муку – по 0,4%.

Снижение цен зафиксировано на фрукты свежие – на 1,5%.

При этом у производителей цены повысились на муку пшеничную на 8,7%, мясо скота – на 2,2%, муку ржаную – на 1,7%, хлеб – на 1,6%, крупы – на 1,4%, макаронные изделия – на 1,2%, сахар – на 1%, мясо птицы и молочные продукты – по 0,7%, на чай – снизились на 2,1%.

Между тем прирост цен на автомобили составил 3,4%, бытовые товары – 1,1%, одежду и обувь, фармацевтическую продукцию – по 0,4%.

Дизельное топливо летнее подорожало на 16,6%, газ сжиженный в баллонах – на 6,4%, дрова – на 2,6%, уголь каменный – на 2%, бензин – на 0,9%, – говорится в отчете.

Цены на услуги общественного питания, посещения бани стали выше на 1%, здравоохранения – на 0,5%, парикмахерских и салонов красоты – на 0,4%.

Также выросла оплата за аренду жилья – на 1,1%. Проезд в междугороднем автобусе подорожал на 0,8%, в такси – на 0,6%, а на воздушном пассажирском транспорте подешевел на 2,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 1,1%, горячую воду – на 0,2%, а на центральное отопление снизились на 0,4%.

Тем временем в горнодобывающей отрасли отмечено увеличение цен на нефть на 4,1%, уголь – на 0,8%. Цены на металлические руды снизились на 1,9%.

В обрабатывающей отрасли цены стали выше. Так, алюминий подорожал на 8,6%, ферросплавы – на 5%, цинк – на 2,2%, свинец – на 5,5%, благородные металлы – на 3,2%, медь – на 0,3%. Прокат черных металлов, напротив, подешевел на 7,1%.

Из нефтепродуктов пропан и бутан сжиженные подорожали на 7,4%, топливо дизельное – на 3,9%, бензин – на 2,2%, мазут – на 1,2%.

В электроснабжении и водоснабжении цены повысились на услуги по распределению воды на 0,9%, услуги по снабжению паром и водой горячей – на 0,2%.

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