Почти 16 тысяч кандасов вернулись в Казахстан в 2021 году

Всего в страну с 1991 года вернулись 1 млн 86,2 тыс. этнических казахов.

По состоянию на 1 ноября 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 15 903 человек. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, передает Zakon.kz.

Более половины кандасов (76,3%), прибывших в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами из Узбекистана, 9,5% – из КНР, 6,1% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 5,5% – из других стран. Минтруда

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,3%), Туркестанской (13,4%), Мангистауской (19,1%) и Жамбылской (8%) областях, а также в Шымкенте (10,5%).

При этом число этнических переселенцев трудоспособного возраста составило 55%, 28,1% человек моложе трудоспособного и 16,8% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,1% – среднее специальное образование, 45,5% – общее среднее образование и 3,4% не имеют образования.

Всего в страну с 1991 года вернулись 1 млн 86,2 тыс. этнических казахов.

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