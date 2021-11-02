В России не признают казахстанские дипломы – комментарий МОН

Дипломы казахстанских вузов соответствуют международным стандартам.

Казахстанцы активно рассылают сообщение о том, что дипломы казахстанских вузов недействительны в России, сообщает Zakon.kz.

Автор рассылки утверждает, ее сын не смог устроиться на работу за границей из-за казахстанского диплома.

Эту информацию Stopfake.kz опровергли в Министерстве образования и науки РК.

Дипломы как государственного, так и собственного образца казахстанских вузов соответствуют международным стандартам. Дипломы собственного образца позволяют повысить конкуренцию среди отечественных вузов, соответственно, и качество образовательных услуг, – сообщила пресс-секретарь министерства Молдир Абдуалиева.

Также в ведомстве подчеркнули, что и Казахстан, и Россия являются подписантами Лиссабонской конвенции, которая предусматривает признание квалификаций, относящихся к высшему образованию.

Кроме того, Казахстан – первая Центрально-Азиатская страна, ставшая членом Болонской декларации и полноправным участником европейского образовательного пространства. Дипломы, выдаваемые в Казахстане, сопоставимы с уровнями Европейской рамки квалификаций.

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