В Уральске будут отремонтированы и благоустроены 50 дворов по заявкам населения

Всего в городе насчитывается 400 дворов.

В 2020 году акиматом города Уральска была разработана программа "Комплексное благоустройство дворов". Основная ее цель – разработка метода проектирования и реализация комплексного благоустройства дворов с участием населения в рамках концепции "слышащего государства", передает Zakon.kz.

Идея данного проекта заключается в том, что жители могут принять непосредственное участие в разработке проекта совместно с проектировщиками. Таким образом, расширяется ответственность населения, активизируется сообщество соседей. Для того, чтобы подать заявку, необходимо провести общее собрание жителей каждого двора, выбрать ответственное лицо для подачи заявки на участие в проекте. Подача заявления на благоустройство конкретного двора рассматривается на сайте uralsksmartmap.kz. От жителей города поступило около 50 заявок. Варианты благоустройства они могут выбирать самостоятельно. К примеру, кому-то нужна детская площадка, освещение, некоторым необходимо установить детские и спортивные объекты, – рассказали в пресс-службе акимата города.

Всего в Уральске насчитывается 400 дворов. Проектом предусмотрено асфальтирование, озеленение, установка спортивных, игровых площадок и малых архитектурных форм. Подрядчик проекта – строительная компания "Адал Арна", зарекомендовавшая себя как надежный и стабильный партнер.

По словам главного специалиста сектора благоустройства отдела ЖКХ города Уральска Миржана Шамурова, на сегодняшний день полным ходом идет благоустройство 50 дворов, в восьми дворах работы полностью завершены, поэтапно выполняется освещение прилегающих улиц.

В прошлом году было отремонтировано и благоустроено 11 дворов, в этом году на 19 дворовых территорий готовим проектно-сметную документацию, еще 29 проходят по программе "Комплексное благоустройство дворов", рассчитанной на 2021-2023 годы, – сообщил Шамуров.

Камила Талгат

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