Гололед, метель и сильный ветер ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях страны.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 3 ноября, сообщает Zakon.kz.

3 ноября в Восточно-Казахстанской области ожидается ночью снег, на северо-востоке сильный снег. В северной половине области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный в северной половине области, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха до -8...-13°C, на северо-востоке -16°C. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до -8...-10°C. В Семее ожидается ночью и утром туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до -8...-10°C.

4 ноября в южных, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), в горах сильный снег. Ветер восточный, 15-20 м/с, на севере, западе и в горных районах области 23-28 м/с, днем на горных перевалах 30 м/с и более. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0...-5°C, на севере области -8°C, днем до 0...+5°C, на севере и в горных районах области до -3°C. В Шымкенте ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до +1...+3°C. В Туркестане ожидается ветер восточный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до +1...+3°C.

4 ноября в Жамбылской области на северо-востоке, юго-западе области ожидается снег, в горных районах сильный снег. На северо-востоке, юго-западе области, в горных районах ожидаются туман, гололед, низовая метель. В ночь на 5 ноября ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке области, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, резкое понижение температуры воздуха ночью до -5...-10°C, на севере области, горных районах до -13°C, днем до -2...-7°C, на севере области, в горных районах -10°C. В Таразе ночью и утром ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до -8...-10°C, днем до -4...-6°C.

4 ноября в Алматинской области ожидается снег, на востоке и юге сильный снег. На востоке, юге области туман, гололед. Ветер северо-восточный на востоке области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Значительное понижение температуры воздуха ночью до -5...-10°C, на севере области и в горных районах до -13°C, днем до -2...-7°C, на севере области и в горных районах -10°C. В Алматы 4 ноября ожидается снег, временами сильный снег. Ночью и утром туман. Временами гололед. Значительное понижение температуры воздуха ночью до -6...-8, днем до -3...-5°C.

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