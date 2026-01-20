Ледяной салон и иней на стеклах: жители Алматы замерзли в автобусе

19 января 2026 года в социальных сетях жители Алматы поделились видео из пригородного автобуса маршрута 225, где во время поездки стекла покрылись инеем, а на полу образовалась ледяная корочка, сообщает Zakon.kz.

Пассажиры рассказали, что обратились к водителю с просьбой включить печку. Однако этого не удалось сделать, так как она была неисправна.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского акимата.

Там уточнили, что автобус выехал на линию в исправном техническом состоянии.

Однако во время пребывания на линии произошел технический сбой системы подогрева салона.

Впрочем, как говорится в официальном заявлении, по прибытии на конечный пункт – Кок-тобе (п. Кызылжар) неисправность была оперативно устранена.

