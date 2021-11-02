Более 290 человек отравились в кафе в Ираке

Заведение специализируется на приготовлении фалафеля (блюдо из бобовых).

Один человек умер, по меньшей мере 290 пострадали в результате пищевого отравления в кафе иракской провинции Майсан, расположенной на юго-востоке страны, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, причиной отравления стал прием пищи в одном из кафе, специализирующемся на приготовлении фалафеля (блюдо из бобовых). Отмечается, что правоохранительные органы задержали владельца заведения и шестерых человек по подозрению в причастности к инциденту.

По словам представителя департамента здравоохранения региона Мухаммеда аль-Кинани, причиной отравления может быть не еда, а "инфекция в воде". Аль-Кинани отметил, что в настоящее время проводятся необходимые лабораторные исследования для выявления источника инфекции. Он также подчеркнул, что все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывается необходимая помощь.

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