Житель Алматинской области выпил, угнал "Газель" и попал в ДТП

Подозреваемого задержали на следующий день в селе Кызыл-ту.

35-летний подозреваемый хотел подзаработать на перевозке груза, но все пошло не по плану, передает Zakon.kz.

25 октября в дежурную часть Талгарского РУП с заявлением об угоне "Газели" обратился 54-летний житель села Узынагаш. Мужчина уточнил, что днем ранее автомашину угнали с территории газового хозяйства в селе Кызыл-ту. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 200 ч. 1 УК РК. Полицейские обнаружили угнанное авто брошенным в аварийном состоянии в поселке Отеген Батыра, – сообщает пресс-служба МВД РК.

Как уточняется, уже на следующий день стражи порядка задержали подозреваемого в селе Кызыл-ту. Им оказался 35-летний местный житель, который признался в совершении преступления.

Он рассказал, что работает газосварщиком и, находясь на рабочем месте, употребил спиртные напитки. В это время ему позвонил знакомый и предложил подзаработать на перевозке груза. Так как для осуществления задуманного нужна была грузовая автомашина, он угнал рабочую "Газель", – говорится в сообщении.

Подъезжая к селу Отеген Батыра, злоумышленник не справился с управлением и на повороте, съехав с дороги, совершил аварию. Испугавшись, он бросил машину и убежал.

Проводится досудебное расследование.

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