В Нур-Султане смягчили карантин

Соответствующее постановление подписал главсанврач столицы.

Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала постановление о смягчении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султана, передает Zakon.kz.

Разрешить деятельность объектов, не участвующих в проекте Ashyq в соответствии с критериями для "желтой" зоны, предусмотренных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан "Об ограничительных и карантинных мерах и поэтапном их смягчении" от 10 сентября 2021 года № 42, - говорится в сообщении.

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) по-прежнему необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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