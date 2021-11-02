Еще два казахстанца гарантировали себе медали на ЧМ по боксу в Белграде

Победителями в своих поединках стали Сакен Бибосынов и Серик Темиржанов.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Сакен Бибосынов (51 кг) победил колумбийца Юберхена Мартинеса, передает Zakon.kz.

Старт поединка получился довольно скомканным. Мартинес давил, Сакену пришлось в срочном порядке подстраиваться. Впрочем, это ему удалось - раунд за казахстанцем. Во втором колумбиец смог исправиться. И во многом ему помогло решение рефери снять очки с Бибосынова. Многое решалось в третьем раунде. И наш боксер не подвел - победа, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Таким образом, Бибосынов гарантировал Казахстану минимум бронзовую награду.

Затем Серик Темиржанов (57 кг) прошел россиянина Эдуарда Саввина, выиграв бой со счетом 5:0.

23-летний Темиржанов провел уже четвертый бой на турнире в Белграде и во всех поединках проиграл только у одного судьи на карточках.

olympic.kz/Серик Темиржанов

Ранее в полуфинал вышли Темиртас Жусупов, Махмуд Сабырхан, Абылайхан Жусупов.

Из борьбы выбыли Райыс, Саматали Тольтаев, Бек Нурмаганбет, Айбек Оралбай, Нурлан Сапарбай.

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