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Крупный пожар потушен в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы 3 ноября 2021, 01:04

Жертв и пострадавших нет.

Двухэтажное строение удалось потушить за полчаса после локализации огня, передает Zakon.kz.

Ул. Радостовца 167, произошло горение двухэтажного заброшенного здания на общей площади 180 кв. м. Пожар локализован в 00:04 и ликвидирован в 00:31, - рассказали в пресс-службе ДЧС города.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что двухэтажное здание полыхало рядом с жилыми домами. Видео пожара попало в соцсети.

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