Крупный пожар потушен в Алматы

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Жертв и пострадавших нет.
Двухэтажное строение удалось потушить за полчаса после локализации огня, передает Zakon.kz.
Ул. Радостовца 167, произошло горение двухэтажного заброшенного здания на общей площади 180 кв. м. Пожар локализован в 00:04 и ликвидирован в 00:31, - рассказали в пресс-службе ДЧС города.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что двухэтажное здание полыхало рядом с жилыми домами. Видео пожара попало в соцсети.
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