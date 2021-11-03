Крупный пожар потушен в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

Двухэтажное строение удалось потушить за полчаса после локализации огня, передает Zakon.kz.

Ул. Радостовца 167, произошло горение двухэтажного заброшенного здания на общей площади 180 кв. м. Пожар локализован в 00:04 и ликвидирован в 00:31, - рассказали в пресс-службе ДЧС города.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что двухэтажное здание полыхало рядом с жилыми домами. Видео пожара попало в соцсети.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!