Три казахстанских спортсмена потерпели поражения на ЧМ по боксу в Сербии

В итоге в полуфинал вышли пять казахстанский боксеров.

Первым из оставшейся тройки выбыл Санатали Тольтаев (63,5 кг). Он стал третьей потерей Казахстана в 1/4 финала чемпионата мира по боксу в Белграде, проиграв раздельным решением шотландцу Рису Линчу - 2:3, передает Zakon.kz.

Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) тоже покинул чемпионат мира по боксу. Он в 1/4 финала сразился с Юрием Захарьевым из Украины. Боксеры показали зрелищный и конкурентный бокс, но казахстанец уступил украинцу со счетом 3:2.

olympic.kz/Асланбек Шымбергенов

Также не смог преодолеть 1/4 финала Нурбек Оралбай. В весовой категории до 80 кг казахстанец бился с сербом Владимиром Мирончиком.

olympic.kz/Нурбек Оралбай

В итоге в полуфинал вышли Темиртас Жусупов, Махмуд Сабырхан, Абылайхан Жусупов, Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов.

Из борьбы выбыли Нурбек Оралбай, Асланбек Шымбергенов, Санатали Тольтаев, Нурканат Райыс, Саматали Тольтаев, Бек Нурмаганбет, Айбек Оралбай, Нурлан Сапарбай.

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