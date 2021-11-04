Ангеле Меркель вручили одну из главных наград Франции

Президент Франции поблагодарил покидающую пост канцлера Германии Ангелу Меркель.

В последний визит Ангелы Меркель во Францию в качестве главы немецкого правительства она удостоилась одной из главных наград страны, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангеле Меркель Большой крест Ордена Почетного легиона и поблагодарил ее за вклад в развитие Европы, пишет РИА Новости.

Выступая с речью по случаю вручения престижной награды, глава Франции уточнил, что Меркель во многом для него была примером.

Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты так многому меня научила... Спасибо, дорогая Ангела, за все, что ты сделала для нашей Европы, – отметил Макрон.

По его словам, на посту канцлера, "несмотря на все потрясения", она усердно добивалась сохранения единства Европы.

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