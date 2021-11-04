Бдительные астанчане посодействовали задержанию закладчика наркотиков

Начато досудебное расследование.

Закладчика синтетических наркотиков задержали в элитном ЖК Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Благодаря бдительности граждан задержан 25-летний местный житель, размещавший закладки с наркотическими средствами на лестничной площадке жилого комплекса. Так, на пульт “102” поступил вызов от службы безопасности одного из ЖК.

В ходе мониторинга камер видеонаблюдения на 20 этаже, сотрудники службы безопасности заметили подозрительного молодого человека, который что-то подложил под дверь лестничного прохода.

По прибытии наряда патрульно-постовой службы, полицейскими при понятых был изъят сверток, обмотанный изолентой, предположительно с синтетическим наркотиком. Как пояснил задержанный, синтетические наркотики он употребляет с начала года, приобретая их через мессенджер, говорится в сообщении на сайте МВД РК.

Начато досудебное расследование по статье 296 ч.2 Уголовного кодекса РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Назначена судебно-химическая экспертиза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!