В Алматы выпало 8 см снега

На уборке снега задействованы 517 единиц спецтехники.

В Алматы выпало 8 сантиметров снега, передает Zakon.kz.

3 ноября в 19:00 в северной части города Алматы началось выпадение снега. По состоянию на 8:00 4 ноября в городе выпало 8 см снега, в предгорных районах – 10 см, горных – 15 см, – сообщили в Управлении жилищной политики города.

С начала снегопада силами 185 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 4200 тонн противогололедных материалов.

Ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов.С 3.30 организованы колонны по сгребанию снега.

На уборке снега задействованы 517 единиц спецтехники, в том числе 173 пескоразбрасывателя, 165 единиц подметало-уборочной техники, 52 снегопогрузчика, 49 самосвалов, 9 автогрейдеров и 1400 дорожных рабочих.

В горных и предгорных районах ведутся работы по вывозу снега. Массовый вывоз снега с территории города будет производиться после утреннего часа пик.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу "Казгидромета", снегопад завершится сегодня днем. В ночной период температура воздуха опускалась до минус 13 градусов, сегодня днем ожидается до 6 градусов мороза.

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