Как улучшат экологию в 10 самых загрязненных городах Казахстана

Среди причин высокого загрязнения выявили изношенность оборудования, неэффективность работы пылеочистных сооружений на заводах и другое.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев представил план по улучшению экологической ситуацию в 10 самых загрязненных городах, передает корреспондент Zakon.kz.

В результате проведенного мониторинга атмосферного воздуха из 45 промышленных городов 10 отнесли к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент.

Среди причин высокого загрязнения выявили изношенность оборудования, неэффективность работы пылеочистных сооружений на заводах, отсутствие модернизации и реконструкции, использование угля.

В рамках нацпроекта "Жасыл Казахстан" предусматривается снижение выбросов 16 предприятиями в среднем на 33%. На это будет направлено 565 млрд тенге частных инвестиций. Помимо этого, в 10 городах необходимо провести работу по газификации либо переводу на альтернативные источники энергии частный сектор и хозяйствующие субъекты, в том числе перевод общественного транспорта на газ или электротранспорт, – сказал Сериккали Брекешев на заседании правительства.

Так, стальной департамент "АрселорМиттал Темиртау" планирует снизить выбросы на 30% за счет замены топлива на газ и реконструкции электрофильтров.

Жезказганский и Балхашский медеплавильные заводы "Казахмыс Смэлтинг" планируют строительство новых серно-кислотных цехов с применением передовых технологий.

Усть-Каменогорским металлургическим комбинатом "Казцинк" предусмотрена замена теплообменников сернокислотного завода. Это позволит сократить выбросы на 21%.

Актюбинским заводом ферросплавов "ТНК "Казхром" начата установка электрофильтров, что позволит сократить выбросы на 27%.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!