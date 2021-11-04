Гражданин Азербайджана продавал контрабандные сигареты в Карагандинской области

Государству нанесен ущерб на сумму 149 миллионов тенге.

Агентством по финансовому мониторингу 6 октября во время оперативно-розыскных мероприятий в Караганде обнаружены и изъяты более 670 тысяч пачек табачных изделий неизвестного происхождения на сумму свыше 350 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Следствием установлено, что гражданин Азербайджана совместно с другими лицами незаконно реализовывал на территории Карагандинской области сигареты марки "Космос", "Беломорканал", "Тройка", "Столичные" без акцизных марок. Пресс-служба АФМ

Как отметили в агентстве, в результате государству нанесен ущерб на сумму 149 миллионов тенге.

Расследование продолжается.

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