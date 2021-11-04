Россия ускорила военные поставки в Казахстан – комментарий МО

В ведомстве ответили на сообщения в СМИ.

В Министерстве обороны прокомментировали информацию о поставке Казахстану в 2021 году российского вооружения и военной техники, сообщает Zakon.kz.

В 2021 году российская сторона в интересах Вооруженных сил Казахстана поставит только многофункциональный комплекс с БПЛА "Орлан-10Е", – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, зенитные ракетные комплекс "Бук-М2Э", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, а также стрелковое оружие были приобретены Казахстаном в прошлые годы.

Дополнительно сообщаем, что на вооружении казахстанской армии легкобронированные автомобили "Тайфун-К" не состоят, – добавили в пресс-службе.

Ранее на одном из российских новостных сайтов было указано, что Россия ускорила военные поставки в Казахстан и Узбекистан на фоне конфликта в Афганистане.

В 2021 году Россия выполнила поставки в Казахстан и Узбекистан самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А. Также этим странам были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10Е", легкобронированные автомобили "Тайфун-К", стрелковое оружие, – уточнил РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

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