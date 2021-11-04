Ержан Казанбаев: Маркировка – это фундамент для цифровизации товарооборота

С 1 ноября этого года в стране стартовала маркировка обуви.

Обязательная цифровая маркировка на табачную продукцию введена в Казахстане с октября прошлого года. С 1 ноября этого года в стране стартовала маркировка обуви. В дальнейшем планируется ввести маркировку и на другие товары.

Как это повлияет на экономику страны, рассказал корреспонденту Zakon.kz вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев.

- Ержан Калдыбаевич, скажите, в чем заключается актуальность маркировки товаров? Для чего нужно было вводить цифровую маркировку в стране? Какой объем "серого" рынка и контрафактной продукции?

- Начну с того, что цифровая маркировка – это фундамент для цифровизации товарооборота. Таким образом мы получаем цифровую копию каждого товара. В результате его движение становится прозрачным. Благодаря этому процессу можно отслеживать товар по всей торговой цепочке: от производителя или импортера через оптовые и розничные сети до конечного потребителя.

Это выгодно всем. Потребитель через уникальный код на каждом товаре будет уверен в том, что это не подделка. Он может узнать о его составе, производителе и сроке годности. Бизнес же, в свою очередь, владея ситуацией о передвижении товара, видя все остатки своего товара и зная его расположение и владельцев, может планировать спрос в том или ином регионе, а также прогнозировать финансовые затраты. Государство получит выгоду в виде налоговых поступлений в бюджет.

В целом, доля теневой экономики в Казахстане находится на уровне 23,5%. Наша страна намерена снизить этот показатель до 15-17%. Эффективным способом для этого может стать именно цифровая идентификация товаров: "тени" станет меньше, а значит, легальный оборот вырастет. Это улучшит качество жизни каждого из нас.

Важно сказать и то, что контрафакт мешает развиваться добросовестным производителям и импортерам. Цифровая маркировка должна улучшить ситуацию и поддержать отечественный бизнес.

- Какие товары сегодня маркируются в обязательном порядке? Какие планируете включить в список маркировки в будущем?

- Обязательная цифровая маркировка введена с октября прошлого года на табачную продукцию – все, что реализуется сейчас в Казахстане, промаркировано. На сегодня порядка 1,1 млрд табачных изделий имеют код Data Matrix.

С 1 ноября этого года в стране стартовала маркировка обуви. На сегодня теневой оборот на этом рынке составляет практически половину всего объема – 48,5%.

В дальнейшем планируется ввести маркировку на лекарства, молочную продукцию, товары легкой промышленности, упакованную воду и безалкогольные напитки. С введением маркировки в стране планируется снизить долю теневой экономики и позволить легальному бизнесу получить дополнительную прибыль на сумму более 900 млрд тенге.

- На опыт каких стран опирался Казахстан при внедрении маркировки? С чего начинали и каких результатов добились на сегодня?

- Планируя нововведения, всегда анализируется мировой опыт. Тем более в таком масштабном проекте, как цифровая маркировка товаров. Аналогичные проекты реализованы во многих странах, но особый интерес вызвала маркировка двумерным кодом Data Matrix. Его мы и стали позже применять у нас. Его используют в России, Беларуси, США, Европе и других странах. Если говорить об эффектах, то, к примеру, в России благодаря маркировке по сигаретам за прошлый год было дополнительно собрано свыше 45 млрд руб. акцизов и выявлены 25 новых производителей. Впервые сборы превысили темпы индексации акцизов, доля нелегального оборота снижается. Это подтверждается и сбором акцизов, и ростом производства сигарет в России в натуральном выражении.

- Можно ли говорить об эффектах маркировки в нашей стране? Каков прогноз по борьбе с контрафактом?

- В целом, по данным аналитических агентств, внедрение обязательной маркировки товаров сократит "теневой" оборот товаров на 70-80%. Что касается эффектов, говорить о них пока рано. Мы стоим в начале пути, так как у нас маркируются пока только табачные изделия. Спустя время, думаю, можно будет увидеть эффекты и в нашей стране.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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