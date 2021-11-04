Денежные переводы – кто войдет в перечень публичных чиновников

Денежные операции каких чиновников будут мониторить, рассказала депутат.

Депутат Ольга Перепечина в кулуарах Сената рассказала, кто может войти в Перечень публичных чиновников, чьи денежные операции будут проверять власти, – парламент принял сегодня соответствующий проект закона. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Могут войти, в первую очередь, административные госслужащие – акимы областей, районов и городов республиканского значения. Туда могут войти и депутаты, принимающие управленческие решения. Кроме того, руководители партий, министры, вице-министры, руководители нацкомпаний. Могут войти и судьи, и прокуроры, и руководители, которые принимают управленческие государственные решения. Решение включать или не включать в данный перечень будет за президентом, – перечислила Перепечина.

По ее словам, вся эта работа будет проводиться поэтапно, чтобы Агентство по финансовому мониторингу смогло обработать весь перечень информации, который будет поступать.

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Список утверждает президент, а вести его будет АФМ. Мы движемся к реализации всех стандартов ФАТФ. Сегодня мы боремся в том числе и с коррупцией, работаем над прозрачностью нашей финансовой системы, национальной безопасности. Во всех странах, как правило, все публичные национальные лица – министры, президенты, премьер-министры, судьи, прокуроры, руководители нацкомпаний – также подвергаются таким видам мониторинга. Поэтому мы сегодня гармонизируем наше национальное законодательство в вопросах противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступных путем, и в том числе в вопросах противодействия терроризму, – пояснила сенатор.

По ее словам, данный перечень может появиться уже в следующем году.

На следующий год, если президент подпишет данный закон, он принимает силу в течение 60 дней. На следующий год, думаю, этот список будет уже утвержден. Мониторингу будут подвергаться не только публичные должностные лица, но и их супруги и близкие родственники – дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, родители, внуки. Президент утверждает список должностей, подлежащих мониторингу, а не поименный список. Согласно нашему законопроекту, бывшие руководители, публичные государственные деятели в течение 12 месяцев после прекращения своих полномочий будут входить в перечень публичных должностных лиц, которые будут находиться на мониторинге, – заявила Перепечина.

В этой связи представители СМИ поинтересовались, может ли Елбасы как председатель Совбеза войти в данный перечень.

Да. На сегодняшний день в рамках нашего законодательства я могу ответить так. Депутаты не дают предложений по спискам. У меня нет своего мнения, – резюмировала сенатор.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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