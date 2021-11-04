Пособие по уходу за инвалидом первой группы ввели в Казахстане

Пособие определено в размере 1,4 прожиточного минимума (в 2021 году – 48 023 тенге).

В Казахстане введено пособие по уходу за инвалидом I группы вне зависимости от причины инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Минтруда, пособие осуществляющим уход за инвалидом I группы вне зависимости от причины инвалидности в размере 1,4 прожиточного минимума (в 2021 году – 48 023 тенге) введено в соответствии с поправками в некоторые законодательные акты по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан.

Казахстанцы, осуществляющие уход за инвалидом I группы, могут обращаться за назначением пособия в отделения госкорпорации "Правительство для граждан" с заявлением, приложив к нему следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности, удостоверение кандаса, удостоверение лица без гражданства, вид на жительство иностранца, либо электронный документ из сервиса цифровых документов);

документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над инвалидом I группы (в случае наличия такого факта);

справку об инвалидности лица, за которым осуществляется уход;

документ, подтверждающий сведения о номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пособий, – для идентификации;

справку об отсутствии факта состояния на учете в центре психического здоровья.

Как отмечается, сведения о дееспособности лица, определенного как осуществляющего уход, проверяются по документу, удостоверяющему личность, в информационной системе "Государственная база данных физических лиц" Министерства юстиции РК.

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