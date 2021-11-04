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На что повлиял дефицит дизтоплива, рассказал Токаев

Фото: Zakon.kz / Павел Михеев 4 ноября 2021, 12:54

Эта ситуация повлияла не только на рост стоимости дизтоплива - Токаев.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о дефиците дизельного топлива, передает Zakon.kz.

В октябре страна столкнулась с дефицитом дизельного топлива. Эта ситуация не только повлияла на рост стоимости дизтоплива, но и породила проблемы для транспортных компаний, КТЖ а также создала риски для обеспечения стабильной деятельности коммунальных и дорожных служб, – сказал глава государства на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Экибастуз.

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