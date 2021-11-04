Токаев назвал семь перспективных участков в моногородах 

Экибастуз является топливно-энергетическим центром всей страны.

Для многих моногородов градообразующими являются предприятия горнодобывающей отрасли, сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе, передает Zakon.kz.

По его словам, геологическое изучение недр должно стать одним из приоритетов. Следует обратить внимание на семь перспективных участков в моногородах – Риддер, Хромтау, Жезказган, Темиртау и Балхаш.

Экибастуз является топливно-энергетическим центром всей страны, поэтому крайне важно завершить модернизацию энергоблоков ГРЭС-1 в 2023 году. Требуется, наконец, закончить строительство третьего блока ГРЭС-2. Поручаю завершить строительство до конца 2024 года, – сказал глава государства.

По поручению президента разработан Комплексный план развития Экибастуза до 2025 года. План проработан с общественностью, согласован с правительством.

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