Более 14 млрд тенге потратили на ремонт дорог в Актюбинской области

Всего планируется отремонтировать более 450 км дорог.

348 км автодорог отремонтировано в Актюбинской области с начала 2021 года.

Об этом сообщил аким области Ондасын Уразалин на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Актюбинская область, благодаря своему географическому положению, обладает значительным транспортным потенциалом. При этом сегодня актуальным остается вопрос улучшения качества автодорог в регионе. Десять лет назад доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в Актюбинской области составляла всего 42%, а в 2019 году – 56,5%. В настоящее время доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии – 61%. В этом направлении проводится большая работа, – сказал Ондасын Уразалин.

С начала года отремонтировано 348 км дорог на общую сумму 14,3 млрд тенге. По итогам года планируется отремонтировать более 450 км дорог. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 66%.

Отметим, в 2021 году планируется завершить такие крупные проекты, как реконструкция и капитальный ремонт участков автодорог Актобе – Орск, Южный обход – Актобе, Кобда – Мартук и др.

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