Ондасын Уразалин: Мы продолжаем реализацию политики президента

С начала года наблюдается положительная динамика темпов экономического роста – аким.

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция об итогах социально-экономического развития Актюбинской области за девять месяцев 2021 года и планах на предстоящий период.

Аким области Ондасын Уразалин рассказал о реализации поручений президента по обеспечению экономического роста и улучшению благосостояния населения.

В этом году исполнится 30 лет Независимости нашего государства. За эти годы численность населения Актюбинской области выросла с 740 тыс. до 927 тыс. человек. Численность населения Актобе выросла почти в два раза – до 551 тыс. человек. Эти цифры убедительно свидетельствуют об улучшении региональной социально-экономической ситуации, ведь рост населения и рост экономики взаимосвязаны. Мы продолжаем реализацию политики президента, направленной на динамичное развитие региона и повышение качества жизни населения, – отметил Ондасын Уразалин.

По его словам, с начала года наблюдается положительная динамика темпов экономического роста. В частности, рост объемов промышленного производства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 4,8%, в том числе обрабатывающей промышленности – 11,2%.

Темп роста инвестиций в основной капитал достиг 130,5%, роста объемов строительства – 103,4%, ввода жилья – 112%.

К сожалению, из-за засухи этого года урожайность зерновых и масличных культур была низкой. При этом продукция растениеводства снизилась на 83,7%, в результате объем продукции сельского хозяйства в целом снизился до 95,1%. Тем не менее, по итогам года мы ожидаем положительную динамику по сельскому хозяйству за счет животноводства. В целях господдержки сельхозтоваропроизводителей выделено порядка 26,7 млрд тенге субсидий. В том числе на корма – 6,7 млрд тенге. Наша область – единственный регион, оказывающий в текущем году подобную поддержку сельскому хозяйству в таком масштабе, – проинформировал Уразалин.

С начала года введено 624 тыс. кв. м жилья, до конца года планируется ввести более 1 млн кв. м. По итогам года 97,3% населения обеспечат централизованным водоснабжением, 93% – газом.

Отремонтировано 314 км дорог. В целом, по итогам года планируем отремонтировать более 450 км, доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится до 66%, – сообщил спикер.

По поводу санитарно-эпидемиологической ситуации аким сказал, что в настоящее время Актюбинская область находится в "зеленой" зоне.

Конечно, основным средством борьбы с коронавирусом является вакцинация. По состоянию на 4 ноября в области привито первым компонентом 339 тыс. человек, вторым компонентом – 310,2 тыс. человек, – сообщил Уразалин.

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