Герой футбольного матча "Казахстан – Украина" сделал заявление

Руслан Валиуллин обещал вернуться.

Полузащитник "Тобола" Руслан Валиуллин, подозреваемый в применении допинга, был накануне награжден со всеми футболистами "Тобола" чемпионским званием, сообщает Zakon.kz.

После чествования и награждения футбольными функционерами казахстанской федерации игрок выставил пост в Instragram, где отметил, что хорошо провел сезон, несмотря на разные обвинения.

Думаю, этот сезон 2021 года я могу занести себе в актив и считать успешным, несмотря на всяческие проблемы, неудачи и недоразумения. Впервые стал чемпионом Казахстана. Все, кто были рядом со мной и лично знакомы со мной, они знают – насколько был сложен этот путь, и какая была сделана работа. Хочу поблагодарить каждого, кто всячески поддерживал меня и переживал, болел до конца за наш результат, несмотря на всякие события. Обещаю вернуться, стать еще сильнее и не сдаваться. Алга, "Тобол", – написал Валиуллин.

Читайте также: "Тобол" разъяснил ситуацию с Валиуллиным

Напомним, что после матча Лиги конференций "Жилина – Тобол" Руслан Валиуллин сдал допинг-тест и получил положительный результат. Начались разбирательства, однако прошло два месяца, и на данный момент окончательные итоги неизвестны.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!