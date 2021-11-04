Что нравится мужчинам в женщинах разных знаков зодиака

Чем привлекают мужчин представительницы разных знаков зодиака, рассказала астролог.

О главных достоинствах женщин, которые подарили им звезды и которые нравятся представителям сильного пола, рассказала астролог Таша Игошина, передает Zakon.kz.

По ее словам, как пишет "Пятый канал", мужчинам важнее общий стиль, личное обаяние, природная притягательность женщин, чем наряды и прически.

Овен

Представительница данного знака зодиака является самостоятельной и сильной духом. Женщина-Овен ставит перед собой амбициозные задачи и упорно добивается своего.

Представители сильного пола любят в них ответственность, увлеченность спортом и честность, эдакую мужскую прямолинейность. С такими девушками легко и приятно вести бизнес, дружить. Им можно доверять.

Телец

Рожденная под этим знаком – воплощение чувственности и сексуальности. Женщина-Телец нежная, утонченная, незабываемая любовница.

Она легко заманит в свои объятия любого кавалера, а он в свою очередь оценит ее талант хозяйки. Избраннику обеспечены чистый и красивый дом, вкусный ужин и забота ласковых рук жены.

Близнецы

Представительница этого знака зодиака может прекрасно реализовать себя в научной, исследовательской деятельности, в журналистике, и это все благодаря острому уму и любознательности.

С женщиной, которая родилась под знаком Близнецов, не бывает скучно, ведь это настоящий кладезь знаний. Мужчина оценит ее интеллект, умение слушать и понимать, быть надежным другом.

Рак

Той, которая покажет своему любимому настоящую романтику, является как раз Женщина-Рак. Она точно знает, как превратить свидание в праздник.

Рожденная под данным знаком – внимательна, заботлива и хозяйственна. Сильный пол она привлекает внешней ранимостью, в некоторой степени наивностью и трогательностью.

Лев

Гордая и властная – это все про представительниц данного знака зодиака. Женщина-Лев знает себе цену и не стесняется это демонстрировать.

Муж этой яркой и неординарной личности скоро признает, что она всегда права, и это не шутка, а факт. Парням в таких девушках нравится творческая жилка, но добиться расположения этой талантливой дамы непросто – оттого она еще притягательнее.

Дева

Рожденная под этим знаком внушает доверие. Мужчины с легкостью отдают женщине-Деве зарплату – она знает, как ей грамотно распорядиться.

Представительницы этого знака зодиака становятся отличными бухгалтерами и финансовыми аналитиками благодаря особому складу ума, аккуратности и рациональности. Партнер этой девушки также оценит ее выверенный стиль и ухоженный внешний вид.

Весы

Женщина-Весы является разносторонней личностью. В течение жизни она сменит не одну профессию, так как легко увлекается.

Эта представительница прекрасного пола не боится одиночества и проявляет крайнюю разборчивость, поэтому завоевать ее не каждому по плечу. Зато самому настойчивому достанется обаятельная, умная и безупречно стильная спутница.

Скорпион

Страстная и сексуальная натура – это все про женщину-Скорпиона. Представители сильного пола видят в ней невероятно привлекательную загадочность, тайну, которую хочется раскрыть.

Эта барышня также увлекается мистикой, интересуется гаданиями, картами Таро например, и многие добиваются в этом успехов. Все благодаря природной проницательности и развитой интуиции.

Стрелец

Женщина-Стрелец является спортивной, подвижной и целеустремленной личностью. Она умна и образованна, амбициозна и обречена на успех.

Смелость и пробивной характер вызывают уважение и желание соответствовать, это вдохновляет мужчин.

Козерог

Представительница данного знака зодиака знает, как организовать быт и рабочий процесс. У женщины-Козерога все разложено по полочкам – она ко всему проявляет деловой и рациональный подход и добивается больших успехов в карьере.

Главным достоинством рожденных под этим знаком представительниц слабого пола мужчины считают умение совмещать семейные или романтические отношения с бизнесом, надежность, уверенность, которую она дарит партнеру.

Водолей

Женщины-Водолеи являются хорошими, верными и честными друзьями. Представительница данного знака зодиака независима от чужого мнения, стереотипов, не ищет в мужчине спонсора и защитника.

Она может сама себя обеспечить и замуж не спешит. При этом женщина-Водолей притягивает кавалеров своей общительностью, доброжелательностью, популярностью. С ней хочется говорить, ей можно доверять, ее свободные взгляды на мир заинтересовывают.

Рыбы

Женщина-Рыбы полна тайн. Она эротична и сексуально притягательна. Мужчины видят ее необычность, чувствуют мудрость и внутреннюю силу.

В объятиях этой возвышенной красавицы избранник испытывает невероятные эмоции, каждый акт любви для него становится незабываемым. С такой девушкой хочется быть рядом каждую минуту.

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