Пыльная буря, туман и сильный ветер ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 5 ноября, сообщает Zakon.kz.

5-6 ноября ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью 5 ноября на юго-востоке области, днем 5, сутки 6 ноября на большей части 15-20 м/с. В Петропавловске днем 5, сутки 6 ноября ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с.

5 ноября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

5 ноября в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре и на юге области, 15-20 м/с. В Кызылорде 5 ноября сохраняется ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

5-6 ноября на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с, 5 ноября в горных районах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте 5 ноября ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане 5 ноября ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем 5 ноября на севере Акмолинской области ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с. В Кокшетау днем 5 ноября ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с.

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