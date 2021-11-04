Сборная Казахстана по боксу отметилась еще одним участником в финале ЧМ

После Махмуда Сабырхана еще три казахстанских боксера выйдут 4 ноября на ринг Белграда.

Путевку в решающую стадию Чемпионата мира выиграл 20-летний Махмуд Сабырхан, сообщает Zakon.kz.

В весе до 54 кг Махмуд разгромил индийца Акаша Кумара. Казахстанец доминировал во всех трех раундах, результат которых потом отразился на судейских протоколах – 5:0.

После Махмуда Сабырхана еще три казахстанских боксера выйдут 4 ноября на ринг Белграда.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!