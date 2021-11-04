Найдены гены, защищающие от деменции

Замечено, что с возрастом у многих людей становится хуже память, снижаются познавательные способности, а в крайних случаях, развивается болезнь Альцгеймера.

Найдена связь между определенной группой генов и сохранением когнитивных способностей в пожилом возрасте, передает Zakon.kz.

Американским ученым удалось выяснить, что для усиления активности этих генов нужно в течение жизни поддерживать интеллектуальную активность.

Это объясняет тот факт, что люди, интересующиеся, живущие насыщенной жизнью и постоянно обучающиеся, меньше подвержены деменции, – сообщается в опубликованных журналом Science Translational Medicine результатах исследования.

Замечено, что с возрастом у многих людей становится хуже память, снижаются познавательные способности, а в крайних случаях развивается болезнь Альцгеймера или другие виды деменции. Но отдельные люди сохраняют нормальные когнитивные функции до глубокой старости.

Для того, чтобы понять механизмы этой когнитивной устойчивости, ученые из Массачусетского технологического института (MIT) сначала провели эксперименты на мышах. Результаты показали, что у мышей, которые росли в активной обстановке, где было много разнообразных игрушек и развивающих приспособлений, по сравнению с грызунами, содержащимися в стандартных условиях, наблюдались эпигенетические изменения в нейронах, связанные с активностью группы генов MEF2, – указано в информации.

Сначала специалисты считали, что фактор транскрипции MEF2 необходим для развития сердечной мышцы, но позже обнаружили, что он играет важную роль в функции нейронов и развитии нервной системы.

Исследователи, проанализировав наборы генетических данных, включающих более 900 человек, установили, что экспрессия MEF2 коррелирует с когнитивной устойчивостью, а гены, регулируемые фактором MEF2, контролируют генетическую программу в мозге, которая способствует сопротивлению когнитивным нарушениям. Многие из этих генов кодируют ионные каналы, контролирующие возбудимость нейронов.

Ученые предполагают, что воздействие на MEF2 с целью его усиления может защитить от возрастной деменции. При этом его естественная активация коррелирует с уровнем образования человека и временем, которое он потратил в своей жизни на интеллектуальную деятельность.

Становится очевидным, что существуют факторы устойчивости, которые могут защитить когнитивные функции мозга, – приводятся в сообщении университета слова руководителя исследования доктора Ли-Хуэй Цая (Li-Huei Tsai), директора Института обучения и памяти Пикауэра MIT. – Понимание этого механизма устойчивости может быть полезным, когда мы думаем о терапевтических вмешательствах или предотвращении когнитивного снижения и деменции, связанной с нейродегенерацией.

Позже ученые стали выяснять, может ли MEF2 предотвратить развитие деменции при наличии предрасположенности к ней. Для этого они взяли мышей с повышенной экспрессией тау-белка, образующего сгустки в мозге, что является одной из причин деменции. Оказалось, что при сверхэкспрессии MEF2 в молодом возрасте, в старости у них не было обычных когнитивных нарушений, вызываемых тау-белком.

Полученные данные предполагают, что усиление активности MEF2 может защитить от деменции, однако, поскольку MEF2 также влияет на другие типы клеток и клеточные процессы, необходимы дополнительные исследования, чтобы убедиться, что его активация не будет иметь неблагоприятных побочных эффектов, – говорят исследователи.

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