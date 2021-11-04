Эксперт ВОЗ дал рекомендации по срокам ревакцинации

Эпидемиолог ВОЗ Сантьяго Мас-Кома: для ревакцинации легче использовать мРНК-вакцины.

Известно, что иммунная защита после вакцинации от коронавируса сохраняется всего несколько месяцев. В связи с этим людям рекомендуется ревакцинироваться третьей дозой вакцины, передает Zakon.kz.

Такую рекомендацию дал профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины.

Специалист считает, что людям в возрасте, которые были привиты от COVID-19 одними из первых, необходимо ревакцинироваться в приоритетном порядке, так как приобретенный иммунитет у них сохраняется меньшее количество времени.

Наилучший вариант – ревакцинация препаратами, модифицированными для борьбы с новыми штаммами, включая дельта-вариант. Для этой цели легче всего использовать мРНК-вакцины, благодаря особенностям процессов их синтеза, – рассказал Мас-Кома в беседе с "Лентой.ру".

Обсуждая сроки ревакцинации, эпидемиолог подчеркнул, что исследователям еще предстоит выяснить, стоит ли ее делать ежегодной, как прививку от гриппа, или нужно будет прививаться намного чаще (раз в несколько месяцев).

Это также может зависеть от возрастных групп: например, более длительный промежуток между вакцинацией для молодых людей и более короткий – для пожилых людей с менее эффективной иммунной системой, обусловленной возрастом или проблемами со здоровьем, – отметил эксперт.

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