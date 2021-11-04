Работодателям Латвии разрешат увольнять невакцинированных работников

Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.

Сейм Латвии принял поправки к закону о контроле за распространением COVID-19, согласно которым работодателям дали право увольнять сотрудников без сертификатов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, передает Zakon.kz.

Как сообщают РИА Новости, за поправки проголосовали 52 депутата, против – 27, воздержались двое.

Законопроект предусматривает, что работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат. Работник обязан начать вакцинацию не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования. Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей или уволить, – говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает, что работодатель может переместить такого работника на удаленную работу до момента получения сертификата. Кроме того, работодатель в случае отстранения сотрудника, работающего в частном секторе, может сохранять ему зарплату. В государственном секторе такая возможность не предусмотрена.

Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.

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