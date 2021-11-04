Патрульных наказали за мошенничество в Петропавловске

В ходе расследования выяснилось, что полицейские не использовали жетоны видеофиксации и видеорегистратор в служебной машине.

Водитель "Лады" заплатил 150 тыс. тенге сотрудникам патрульной полиции, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", люди в погонах требовали от владельца авто сумму за выезд на встречную полосу. Мужчина отрицал факт выезда, но ему пригрозили лишением водительского удостоверения на полгода, и он решил откупиться.

Путем обмана и злоупотребления доверием от потерпевшего потребовали 150 тыс. тенге. При этом Кусаинов указал данную сумму на служебном планшете, – рассказал первый замруководителя Антикоррупционной службы СКО Нурлан Жахин.

Водитель взятку дал, но почувствовал, что обманут и невиновен. Он обратился с жалобой в Управление собственной безопасности Департамента полиции СКО. Опасаясь огласки, стражи порядка отдали ранее присвоенную сумму.

В ходе расследования выяснилось, что полицейские не использовали жетоны видеофиксации и видеорегистратор в служебной машине, что является нарушением. Суд признал полицейских виновными в мошенничестве. Каждого оштрафовали на 1,5 млн тенге. Кроме того, они никогда не смогут работать в госорганах.

Наказание понесли и их руководители.

По решению дисциплинарной комиссии в отношении этих двух нерадивых сотрудников 10 руководителей понесли дисциплинарные взыскания. В числе наказанных заместитель командира взвода, командир взвода, командир роты, – заявил замначальника ДП СКО Капез Даулетбаев.

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