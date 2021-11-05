Четвертый казахстанец стал финалистом ЧМ по боксу в Сербии

Темиржанов победил раздельным решением судей.

Серик Темиржанов, представляющий на чемпионате мира по боксу Казахстан, смог выйти в финал, передает Zakon.kz.

В полуфинале категории до 57 килограммов ему предстояло сразиться с кубинцем Освелем Кабальеро. Темиржанов отлично провел первую трехминутку. Он не только захватил контроль, но и в концовке смог отправить оппонента в нокдаун. Кабальеро попытался "накрутить" и в некоторых эпизодах ему удавалось. Тем не менее, хоть и с минимальным перевесом, раунд забрал наш боксер, - сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В заключительной трехминутке кубинец смог отыграться. Однако для общего успеха ему этого не хватило. Темиржанов победил раздельным решением судей.

Ранее финалистами стали Сакен Бибосынов, Сабырхан Махмуд, Темиртас Жусупов. Абылайхан Жусупов завершил ЧМ с "бронзой"

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