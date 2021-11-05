Казахстанка продала ребенка из-за долгов

Я очень сожалею - осужденная.

Казахстанка по совету подруги продала своего ребенка за 60 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Именно таким способом женщина пыталась решить материальные проблемы шесть лет назад. В результате ее осудили на семь лет колонии, сын оказался в детском доме.

Она осталась одна, узнав о беременности.

Боялась и не знала, как буду растить ребенка. Обратилась к подруге, она посоветовала отдать ребенка в другую семью, нашла для малыша родителей, после я родила и ребенка забрали. Я написала расписку, что не имею претензий, потом попросила помощи в размере 60 тыс. тенге, у меня были долги и нужно было из залога забрать удостоверение личности, – рассказала осужденная свою историю изданию Оtyrar.

Женщина отмечает, что продавать ребенка не хотела, ей просто нужны были деньги.

Я сама пошла с повинной в полицию. После был суд – меня осудили на 7 лет. Я очень сожалею и хочу сказать всем: растите своих детей, дороже них ничего нет, – продолжила она.

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