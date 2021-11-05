Как избежать простуды и коронавируса в межсезонье

Привившись вакцинами от гриппа и COVID-19, можно получить приобретенный, специфический иммунитет - терапевт.

Эксперт рассказал, как помочь иммунитету и избежать простуды и коронавируса в межсезонье, передает Zakon.kz.

Правила простые: разнообразно питаться, соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, регулярно заниматься спортом, можно и на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек. Важно не забывать о бытовых предосторожностях: минимизировать контакт с людьми, у которых есть признаки заболевания, часто и тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, носить маски для лица - все это снижает риск передачи вирусов, - рассказал РИА Новости терапевт Дмитрий Злобин.

По его словам, предпочтение лучше отдать многослойной одежде и обуви на толстой подошве с утеплителем, чтобы погода не застала врасплох.

Наш врожденный, неспецифический иммунитет не сможет со стопроцентной вероятностью уберечь нас от заражения респираторными инфекциями. Но даже если мы заболеем, он позволит легко переболеть и быстро восстановиться. Дмитрий Злобин

Терапевт подчеркнул, что, привившись вакцинами от гриппа и COVID-19, можно получить приобретенный, специфический иммунитет.

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