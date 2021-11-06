Украинский депутат рисовал портрет Путина на заседании

После волны критики Юрий Грынив пообещал продать рисунок.

Депутат Львовского городского совета от фракции "Европейская солидарность" Юрий Грынив нарисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано в Telegram-канале "Страна.ua".

На нем видно, что депутат не решился самостоятельно изобразить на бумаге лицо Путина. Он положил лист на экран смартфона, чтобы обвести контуры.

Нет слов. Львовский депутат-художник от "ЕС" ("Европейская солидарность" – прим. ред.) Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина", – подписала ролик редакция канала.

Журналистов возмутил тот факт, что депутат рисовал лицо лидера России, которую в Украине считают "страной-агрессором".

Авторы видео с депутатом также напомнили, что Грыниву и раньше бывало скучно на заседаниях Львовского горсовета. В частности, в конце ролика демонстрируются кадры играющего в игру на смартфоне Грынива.

После волны критики Юрий Грынив пообещал продать рисунок. Он выставил его в Facebook и объявил о начале аукциона, так как многие люди хотят ее приобрести. Начальной ценой картины Грынив поставил 1 гривну.

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