Коста-Рика ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса

Латиноамериканское государство стало первой в мире страной, которая ввела эту меру.

Коста-Рика стала первым в мире государством, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба министерства здравоохранения страны, вакцинация этой возрастной категории стартует в марте 2022 года.

Такое решение утвердила Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии.

До этого в Коста-Рике начала проводиться вакцинация подростков. К началу ноября 73% населения в возрасте от 12 до 19 лет имели хотя бы одну дозу препарата против коронавируса.

Уточняется, что с марта 2021 года в стране прививки против COVID-19 стали частью официальной схемы базовой вакцинации населения. В данный список входят также прививки от ветряной оспы, полиомиелита и вируса папилломы человека.

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