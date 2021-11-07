Шанс обнаружить COVID-19 зависит от длительности болезни - эксперт

Врачи объяснили почему нередко при коронавирусе тест на наличие инфекции дает отрицательный результат.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная объяснили, почему нередко при коронавирусе тест на наличие инфекции дает отрицательный результат. По ее словам, это связано с течением болезни, передает Zakon.kz.

Врач объяснила, что шанс обнаружить COVID-19 зависит от длительности болезни.

После четвертого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат, - приводит lenta.ru слова Пшеничной.

Между тем, генетик Андрей Исаев посоветовал выборочно тестировать сотрудников компаний на коронавирус методом ПЦР. По его мнению, экспресс-исследования на наличие инфекции не могут стать полноценной альтернативой ПЦР-тестированию.

Специалист считает, что для эффективной борьбы с заболеваемостью коронавирусом необходимо выборочно проверять работников в коллективах на наличие инфекции.

Этот метод был эффективен, но летом от него отказались, - посетовал Исаев.

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