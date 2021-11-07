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Число новых случаев COVID-19 незначительно увеличилось в РК

Фото: Zakon.kz 7 ноября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1349 случаев. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксировано увеличение на 21 случай, сообщает Zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан – 104,
  • в городе Алматы – 211,
  • в городе Шымкент – 31,
  • в Акмолинской области – 97,
  • в Актюбинской области – 25,
  • в Алматинской области – 89,
  • в Атырауской области – 19,
  • в ВКО – 82,
  • в Жамбылской области – 18,
  • в ЗКО – 52,
  • в Карагандинской области – 129,
  • в Костанайской области – 128,
  • в Кызылординской области – 32,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 142,
  • в СКО – 161,
  • в Туркестанской области – 24.

Всего в стране подтверждено 948 599 случаев.

В Казахстане 1735 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
  • в городе Нур-Султан – 116,
  • в городе Алматы – 190,
  • в городе Шымкент – 48,
  • в Акмолинской области – 136,
  • в Актюбинской области – 12,
  • в Алматинской области – 82,
  • в Атырауской области – 14,
  • в ВКО – 336,
  • в Жамбылской области – 5,
  • в ЗКО – 326,
  • в Карагандинской области – 133,
  • в Костанайской области – 0,
  • в Кызылординской области – 40,
  • в Мангистауской области – 112,
  • в Павлодарской области – 25,
  • в СКО – 149,
  • в Туркестанской области – 11.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 900 763 человека.

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