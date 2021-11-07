Число новых случаев COVID-19 незначительно увеличилось в РК

За прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1349 случаев. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксировано увеличение на 21 случай, сообщает Zakon.kz.
- в городе Нур-Султан – 104,
- в городе Алматы – 211,
- в городе Шымкент – 31,
- в Акмолинской области – 97,
- в Актюбинской области – 25,
- в Алматинской области – 89,
- в Атырауской области – 19,
- в ВКО – 82,
- в Жамбылской области – 18,
- в ЗКО – 52,
- в Карагандинской области – 129,
- в Костанайской области – 128,
- в Кызылординской области – 32,
- в Мангистауской области – 5,
- в Павлодарской области – 142,
- в СКО – 161,
- в Туркестанской области – 24.
Всего в стране подтверждено 948 599 случаев.
В Казахстане 1735 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан – 116,
- в городе Алматы – 190,
- в городе Шымкент – 48,
- в Акмолинской области – 136,
- в Актюбинской области – 12,
- в Алматинской области – 82,
- в Атырауской области – 14,
- в ВКО – 336,
- в Жамбылской области – 5,
- в ЗКО – 326,
- в Карагандинской области – 133,
- в Костанайской области – 0,
- в Кызылординской области – 40,
- в Мангистауской области – 112,
- в Павлодарской области – 25,
- в СКО – 149,
- в Туркестанской области – 11.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 900 763 человека.
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