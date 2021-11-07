Число новых случаев COVID-19 незначительно увеличилось в РК

За прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1349 случаев. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксировано увеличение на 21 случай, сообщает Zakon.kz.

в городе Нур-Султан – 104,

в городе Алматы – 211,

в городе Шымкент – 31,

в Акмолинской области – 97,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 89,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 82,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 52,

в Карагандинской области – 129,

в Костанайской области – 128,

в Кызылординской области – 32,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 142,

в СКО – 161,

в Туркестанской области – 24.

Всего в стране подтверждено 948 599 случаев.

в городе Нур-Султан – 116,

в городе Алматы – 190,

в городе Шымкент – 48,

в Акмолинской области – 136,

в Актюбинской области – 12,

в Алматинской области – 82,

в Атырауской области – 14,

в ВКО – 336,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 326,

в Карагандинской области – 133,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 40,

в Мангистауской области – 112,

в Павлодарской области – 25,

в СКО – 149,

в Туркестанской области – 11.

В Казахстане 1735 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 900 763 человека.

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