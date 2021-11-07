В Казахстане 558 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии

На 7 ноября лечение от КВИ продолжают получать 40 950 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 7 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

На 7 ноября лечение от КВИ продолжают получать 40 950 человек (35 586 КВИ+ и 5 364 КВИ-), из них в стационарах находится 7401 пациент, на амбулаторном уровне – 33 549 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 558 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 142 пациента, на аппарате ИВЛ – 115 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 7 ноября 2021 года

5 ноября зафиксировано 145 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода и 205 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 80329, летальных случаев - 5068, выздоровевших - 69897.

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