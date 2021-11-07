Казахстанские военнослужащие примут участие в учениях "Нерушимое братство-2021"

На учения в качестве наблюдателей приглашены представители Сербии и международного комитета Красного Креста.

Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана прибыли в Россию для участия в учениях с Миротворческими силами ОДКБ, передает Zakon.kz.

Открытие учений состоится 8 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

Основная задача учения – повышение слаженности воинских частей и подразделений, входящих в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении операции по поддержанию мира, – говорится в сообщении Минобороны РК.

Группировке Коллективных сил ОДКБ предстоит отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции. В число учебно-боевых задач миротворцев входит работа в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование находящегося в кризисном районе населенного пункта и организация службы на блокпостах. В заключительной части учения боевыми подразделениями группировки Коллективных сил будет произведены штурм здания, занятого "боевиками", освобождение захваченных "заложников" и оказание помощи пострадавшим.

На учения в качестве наблюдателей приглашены представители Сербии и Международного комитета Красного Креста.

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