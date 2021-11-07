Назначен новый тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике

После вмешательства министра были выявлены грубейшие нарушения со стороны тренерского штаба, в результате чего был отстранен главный тренер сборной Бахыт Ахметов.

В Талдыкоргане под руководством министра культуры и спорта РК в рамках лично-командного чемпионата Казахстана прошло заседание тренерского совета с участием НОК в лице генерального директора Серика Каскабасова и исполнительного директора федерации Алдияра Нуралинова, передает Zakon.kz.

В ходе заседания подавляющим большинством голосов тренерского совета Даурен Бекмуханбетов был избран главным тренером сборной Казахстана по тяжелой атлетике, который сформирует новый состав тренерского штаба, – рассказали в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

Как уточняется, катализатором сложившейся ситуации послужила смерть Альберта Линдера и последовавший за этим ряд событий. Решающим же поводом для принятия кардинальных мер стали многочисленные обращения со стороны спортсменов, тренеров, а также родственников Альберта Линдера.

После вмешательства министра были выявлены грубейшие нарушения со стороны тренерского штаба, в результате чего были отстранены главный тренер сборной Бахыт Ахметов, старший тренер Сергей Седов и другие, – отмечается в сообщении.

В своем выступлении министр поблагодарила руководство федерации в лице Алдияра Нуралинова за огромную работу по оздоровлению федерации после допинговых скандалов и те усилия, что были предприняты для развития этого вида спорта, а также выразила присутствующим тренерам свою признательность за неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта.

На совете была озвучена информация о том, что в связи с увеличением обращений о несправедливости в спорте и выявлением подтверждающих фактов министром было принято решение назначить омбудсменом по спорту Ислама Байрамукова – известного казахстанского борца вольного стиля, заслуженного мастера спорта РК, серебряного призера Олимпиады-2000 в Сиднее, – говорится в сообщении.

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