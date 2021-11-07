Мужчина погиб в результате хлопка газа в Акмолинской области

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Обстоятельства и причина устанавливаются.
73-летний хозяин дома открыл колодец. В этот момент произошел хлопок газовоздушной смеси, передает Zakon.kz.
7 ноября текущего года в 11:53 в поселке Кызылсуат Целиноградского района на территории частного жилого дома, где установлено автономное газовое отопление, при открытии колодца газгольдера произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, на месте происшествия скончался хозяин дома 1948 г.р., – сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
Обстоятельства и причина устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, полиции и скорой помощи.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!