Баскетболист "Астаны" Джейлен Бэрфорд установил рекорд

После игры саратовцы поднялись на третье место в турнирной таблице, а "Астана" опустилась на 7 позицию.

В Саратове прошел матч Чемпионата Единой лиги ВТБ между местной командой "Автодор" и "Астаной" из Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Хозяева паркета вырвали победу на последних секундах этого поединка – 83:82 (20:31, 27:20, 20:10, 16:21). У "Автодора" самые лучшие показатели у Желько Шакича, набравшего 22 очка.

А самым результативным игроком у гостей оказался Джейлен Бэрфорд с 26 баллами. Плюс к этому американский атакующий защитник "Астаны" Джейлен Бэрфорд установил новый рекорд Единой лиги ВТБ, набрав более 100 очков за первые четыре матча с начала сезона!

После этой игры саратовцы поднялись на третье место в турнирной таблице, а "Астана" опустилась на 7-ю позицию.

Следующий матч столичные баскетболисты также проводят на выезде против "Уникса" 14 ноября.

Куандык Шынасилов

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